Un uomo di nazionalità tedesca è deceduto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla SS125, tra il chilometro 159 e il 160, in territorio di Baunei.

Secondo quanto comunicato, nell’urto sono rimaste coinvolte due moto. Uno dei due motociclisti ha riportato lesioni tali da causarne il successivo decesso.

Sulla scena è intervenuta la squadra 11A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortolì, che ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e ha assistito il personale sanitario impegnato nei soccorsi. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di intervento.

Sul posto è presente anche la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi di rito.

Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’incidente né sulle condizioni dell’altro motociclista.