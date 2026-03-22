Un arresto, oltre 100 persone controllate, circa 50 veicoli verificati e diverse segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti: è questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri tra Cagliari, Dolianova e altri centri dell’hinterland.

L’operazione, coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Cagliari, ha visto impegnate pattuglie delle Stazioni di Cagliari Stampace e Dolianova, insieme ai Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie di Cagliari e Dolianova, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità legati al consumo e allo spaccio di droga.

A Cagliari i militari hanno arrestato una donna di 40 anni, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La donna è stata notata mentre camminava in una via del centro "con atteggiamento sospetto": fermata e sottoposta a controllo, è stata trovata in possesso di oltre 3 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. La successiva perquisizione ha confermato il quadro, portando al sequestro della sostanza. Al termine delle formalità, è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

A Dolianova e Serdiana i controlli hanno riguardato diversi giovani. Tre ragazzi, tra i 18 e i 20 anni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish per uso personale e segnalati al Prefetto. La sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio per le analisi. Per uno di loro, alla guida di un’auto, è scattato anche il ritiro della patente.

L’attività rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini, contrastare lo spaccio e prevenire comportamenti pericolosi alla guida legati all’abuso di alcol e droghe. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale.