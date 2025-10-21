Il Questore Marziano ha recentemente ridefinito la struttura organizzativa della Questura tramite una nuova distribuzione dei compiti all'interno delle varie divisioni.

A partire dallo scorso 13 ottobre, infatti, il Commissario Capo dott. Matteo Porceddu, precedentemente responsabile dell'Ufficio Immigrazione, si occupa anche delle attività della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura. Il ruolo di gestire l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, responsabile del controllo del territorio, è stato assegnato al Commissario dott. Giacomo Deiana, nuovo arrivato che si occuperà anche dell'Ufficio Tecnico Logistico Provinciale. Dallo stesso giorno, il Commissario Capo dott.ssa Federica Sanna, già a capo della D.I.G.O.S., è responsabile anche dell'Ufficio del Personale.

Questa ristrutturazione mira a ottimizzare la gestione delle unità organizzative attraverso una diversa distribuzione dei compiti tra i funzionari. Il Questore Marziano ha espresso i suoi migliori auguri al Commissario dott. Giacomo Deiana per il suo nuovo incarico e ha voluto rinnovare la sua stima e gratitudine per la professionalità e l'impegno dimostrati quotidianamente dai dirigenti, dai funzionari e da tutto il personale della Polizia di Stato della provincia di Oristano.