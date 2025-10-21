La Provincia di Nuoro ha ufficialmente completato l'acquisizione dei nuovi spazi destinati al MAN - Museo d'Arte Provincia di Nuoro - ubicati in Corso Giuseppe Garibaldi. L'ingresso di questi locali nel patrimonio provinciale è stato formalizzato oggi, martedì 21 ottobre, rappresentando il primo atto ufficiale dopo l'insediamento del presidente Giuseppe Ciccolini. Questo evento costituisce un'importante opportunità per la città e l'intero territorio.

I nuovi ambienti consentiranno al museo di ampliare la propria offerta con l'organizzazione di mostre temporanee, laboratori culturali e attività volte alla promozione dell'arte contemporanea e del ricco patrimonio artistico locale.

Con questa acquisizione, la Provincia rafforza il ruolo del MAN come punto di riferimento per la rete museale territoriale, confermando l'importanza strategica dell'istituzione per lo sviluppo culturale e turistico della provincia di Nuoro.

"L'acquisizione dei nuovi locali del MAN rappresenta molto più di un passaggio formale - dichiara il presidente Ciccolini - è un investimento concreto nella cultura e nel futuro del nostro territorio. Il MAN è da tempo un punto di riferimento nel panorama dell'arte contemporanea, e questi nuovi spazi gli consentiranno di crescere, di aprirsi a nuove collaborazioni e di rafforzare la sua funzione di motore culturale per tutta la provincia di Nuoro. È un segnale importante, - sottolinea ancora Ciccolini - il primo atto di un mandato che vuole coniugare il rispetto per il nostro patrimonio con una visione aperta al futuro. Nuoro e la sua provincia meritano di essere protagoniste nel panorama culturale nazionale e internazionale, e il MAN continuerà a essere un riferimento imprescindibile per la cultura del nostro territorio", conclude il presidente.