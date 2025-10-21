Un gesto simbolico per unire tutela ambientale e benessere delle persone. Questa mattina, 21 ottobre, i Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Siena hanno messo a dimora alcune piante della macchia mediterranea nell’area verde dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, consegnando anche una targa commemorativa in legno, realizzata dai falegnami del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

L’iniziativa, che si è svolta in contemporanea in 30 ospedali italiani, rientra nel progetto “Un albero per la salute”, nato dalla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti). L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’interconnessione tra salute e ambiente, promuovendo un approccio condiviso alla sostenibilità.

Alla base del progetto c’è il principio “One Health” – “una sola salute” – che riconosce il legame indissolubile tra la salute umana, quella animale e quella dell’ambiente. I Carabinieri dei Reparti Biodiversità, impegnati nell’educazione ambientale, ricordano come ogni comportamento possa incidere sul benessere collettivo e sull’equilibrio dell’ecosistema.

Gli alberi piantati a Tempio Pausania, parte del progetto nazionale “Un albero per il futuro”, saranno geolocalizzati e monitorati online sul sito www.rgpbio.it , permettendo di seguirne la crescita e di misurare in tempo reale l’assorbimento di anidride carbonica. Un simbolo concreto di salute e speranza radicato nella terra sarda.