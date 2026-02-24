PHOTO
Il sindacato Nursing Up lancia l’allarme sulle condizioni di lavoro del personale sanitario della Asl di Oristano operante negli istituti penitenziari. In una nota, la sigla segnala «forti preoccupazioni sulla salute e la sicurezza di infermieri e medici», denunciando carenze strutturali e organizzative negli ambienti adibiti a uso sanitario.
Secondo il sindacato, gli spazi per il personale sono inadeguati: in alcuni casi, gli infermieri sono stati costretti a utilizzare una cella come spogliatoio per accedere a servizi igienici e docce al termine del turno. La sicurezza del perimetro dell’infermeria è insufficiente, con accesso libero ai detenuti, e talvolta gli stessi ambienti sanitari vengono temporaneamente destinati a ospitare i detenuti.
«Al personale sanitario deve essere garantita l’igiene, la sicurezza e un contesto lavorativo delimitato e protetto dalle dinamiche della detenzione», sottolineano Marco Solinas, dirigente della sigla e RLS della Asl di Oristano, e Diego Murracino, responsabile regionale del sindacato.
Il Nursing Up chiede alla direzione generale della Asl di Oristano di intervenire con urgenza, applicando quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 sul Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, valutando i rischi e lo stato psicofisico dei dipendenti che prestano servizio nelle carceri.