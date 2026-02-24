Ieri sera a Elmas, i carabinieri della Stazione di Cagliari-Sant'Avendrace hanno denunciato un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, per combustione illecita di rifiuti.

L’intervento dei militari è avvenuto su richiesta dei vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento di un incendio di rifiuti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il rogo sarebbe stato appiccato dallo stesso 46enne, che secondo quanto appreso stava cercando di bruciare un cumulo di sterpaglie e residui plastici.

Dagli accertamenti sarebbe emerso che non si trattava di un episodio isolato: il 46enne, secondo quanto riferito, aveva già in passato compiuto gesti simili, motivo per cui è scattata la denuncia.