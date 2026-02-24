Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione che ha portato alla denuncia di un uomo per ricettazione a Sassari. A intervenire sono stati gli agenti della Sezione Volanti della Questura, impegnati nel pomeriggio del 22 febbraio in un servizio di vigilanza sul territorio.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno individuato un’auto risultata rubata. La presenza, nelle immediate vicinanze, di un uomo dal comportamento sospetto ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito. La successiva perquisizione personale avrebbe permesso di trovare le chiavi del veicolo, confermando così la disponibilità indebita del mezzo.

Gli accertamenti sono stati estesi all’abitazione dell’uomo. Durante la perquisizione domiciliare sarebbero stati rinvenuti diversi oggetti riconducibili ad altre persone, tra cui una moto di cui era stata presentata denuncia di furto poco prima. Il recupero immediato ha consentito la restituzione al legittimo proprietario, scongiurando il rischio che il mezzo potesse essere nascosto o ceduto.

L’operazione ha permesso di acquisire elementi ritenuti sufficienti per procedere alla denuncia in stato di libertà. Un intervento che conferma l’attenzione e la presenza costante della Polizia di Stato nel controllo del territorio e nel contrasto ai reati contro il patrimonio.