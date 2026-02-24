Un bambino di cinque mesi è morto dopo essere rimasto ferito in seguito a una caduta dalle scale nella sua abitazione di Pessione di Chieri, nel Torinese. Il piccolo era stato trasportato d’urgenza in ospedale a Torino, dove era ricoverato in condizioni gravissime.

Secondo una prima ricostruzione, la madre avrebbe riferito ai sanitari del 118 e ai carabinieri intervenuti di essere stata colta da un malore, di aver perso l’equilibrio e che il neonato le sarebbe scivolato dalle braccia.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti degli investigatori, coordinati dalla Procura di Torino, per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.