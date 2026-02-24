Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di San Vito hanno svolto un vasto servizio di controllo del territorio nei comuni di San Vito, Armungia, Villasimius, Castiadas, Villaputzu e Muravera. L’operazione, condotta con l’impiego del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, aveva l’obiettivo di garantire sicurezza stradale, prevenire reati contro il patrimonio e contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli, sanzioni e verifiche

Oltre 70 persone e 30 veicoli sono stati controllati, mentre sei esercizi pubblici sono stati ispezionati. Le attività hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per quasi 6.000 euro, al ritiro di due patenti e al fermo amministrativo di un veicolo.

Violenza di genere: un uomo denunciato

Durante i controlli, l’attenzione dei militari si è concentrata anche sulla tutela delle vittime di violenza di genere. Un 42enne di San Vito, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato con l'accusa di aver violato il divieto di avvicinamento imposto dall’Autorità Giudiziaria nei confronti della sua ex compagna.

Sicurezza stradale e droga

Quattro automobilisti sono stati denunciati per comportamenti gravi alla guida: un 44enne di Muravera per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest; un 23enne di Muravera per rifiuto degli accertamenti per droga, secondo quanto appreso trovato in possesso di 2,5 grammi di hashish, segnalato alla Prefettura come assuntore; un 53enne originario della Capitale per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; un 44enne di Sinnai per guida senza patente e senza assicurazione, secondo quanto riferito con poco più di 2 grammi di hashish nell’abitacolo, segnalato anche per uso personale di droga.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e legalità, con controlli mirati a proteggere cittadini e fasce più vulnerabili della comunità.