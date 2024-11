Il capodanno 2025 a Oristano si festeggerà ai piedi della Torre di San Cristoforo sulle note dei brani più famosi di Gaia.

Sarà la nota cantante italiana, dominatrice delle classifiche estive 2024 con il brano Sesso e samba, a esibirsi sul palco di piazza Roma e a scandire il tanto atteso conto alla rovescia verso il nuovo anno.

La Giunta Sanna, su proposta dell’Assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi, ha deliberato l’affidamento alla Pro loco dell’organizzazione dello spettacolo della notte di San Silvestro, a conclusione di un bando pubblico che prevedeva un budget di 100 mila euro.

Tra le quattro proposte presentate quella della Pro loco è risultata la migliore per originalità e unicità, complessità organizzativa e fattibilità, modalità di promozione e pubblicità e per la percentuale di cofinanziamento privato. Altri elementi oggetto della griglia di valutazione erano le esperienze già maturate nell’organizzazione di eventi pubblici e la partecipazione di associazioni o enti del terzo settore.

“Gaia è una delle giovani cantanti italiane più famose e apprezzate anche in ambito internazionale – commenta il sindaco Massimiliano Sanna -. Siamo sicuri che saprà regalare al pubblico oristanese uno spettacolo d’alto livello, coinvolgente ed entusiasmante. La Giunta comunale è molto soddisfatta della proposta della Pro loco. Anche il metodo scelto quest’anno per l’organizzazione del Capodanno ha dato i frutti sperati: la selezione pubblica sulla base del budget assegnato dal Comune ha consentito di arrivare a un risultato indubbiamente positivo. Ora non resta che aspettare la notte di San Silvestro per poter festeggiare tutti insieme nel migliore dei modi”.

“Sarà una grande festa – aggiunge l’Assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi -. Gaia, grazie alla popolarità che ha saputo raggiungere negli anni e alle sue qualità di artista di fama internazionale, assicura uno spettacolo di sicuro successo. Il suo nome attirerà pubblico da tutta l’isola e non solo quello dei giovanissimi”.

CHI È GAIA

Gaia Gozzi, nota semplicemente come Gaia, cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, è salita alla ribalta nel 2020 con la vittoria della diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nata nel 1997 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, da madre brasiliana e padre italiano, Gaia è cresciuta a Viadana, in provincia di Mantova. Oltre a quella italiana possiede la cittadinanza brasiliana e parla fluentemente il portoghese. Nel 2021, con il brano Cuore amaro ha partecipato al Festival di Sanremo. La rivista Forbes Italia ha inserito la cantante tra i cinque under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria musica.

Tra i suoi brani più famosi: Boca in collaborazione con Sean Paul, Nuvole di zanzare, What Christmas Means to Me (versione metà in inglese e metà in portoghese dell'omonimo brano di Stevie Wonder certificato disco d'oro nell'anno con oltre 50 mila copie vendute), Estasi e l’ultimo Sesso e samba che ha raggiunto la prima posizione in classifica FIMI.

Nel 2023 ha firmato la colonna sonora del film Wish, che celebra i cento anni della The Walt Disney Company. Nello stesso film, Gaia ha prestato la voce alla protagonista Asha.