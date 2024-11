Gianna Nannini sarà la star del concerto di Capodanno a Sassari, scelta dall'amministrazione comunale per offrire alla città un evento memorabile per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno con grande energia ed entusiasmo.

Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, insieme all'assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, hanno annunciato con entusiasmo la partecipazione dell'indiscussa regina del rock italiano, nota a livello nazionale e internazionale. L'obiettivo è distinguersi dagli altri luoghi che tradizionalmente festeggiano il Capodanno con musica, come Alghero, Castelsardo e Olbia.

Giuseppe Mascia ha dichiarato: "Siamo entusiasti che una grande artista come Gianna Nannini abbia accettato il nostro invito". Il sindaco ha sottolineato l'importanza di offrire eventi culturali di alto livello per valorizzare il territorio e sostenere il turismo e il commercio locale. Nicoletta Puggioni ha aggiunto che la scelta di Gianna Nannini, artista senza tempo capace di coinvolgere pubblici di tutte le età, renderà la festa indimenticabile per tutti. Il 2024 è stato un anno intenso per Gianna Nannini, con il progetto "Sei nell'anima" che ha visto la pubblicazione dell'album omonimo e la realizzazione del film disponibile su Netflix.

Il tour europeo "SEI NELL’ANIMA - EUROPEAN LEG 2024" è stato un successo e nel 2025 la cantante si esibirà in importanti festival estivi in tutta Europa. Con la sua voce unica e la sua presenza scenica, Gianna Nannini continua a conquistare pubblico e critica, rimanendo un'icona della musica europea. Il concerto di Gianna Nannini a Sassari in occasione del Capodanno promette di essere un evento straordinario che renderà indimenticabile l'inizio del nuovo anno.