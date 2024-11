Zero Assoluto sarà la band protagonista del concerto di Capodanno a Tortolì. L'amministrazione comunale ha annunciato che il duo pop romano si esibirà in Piazza Rinascita per celebrare la notte di San Silvestro e dare il benvenuto al 2025. Con successi come “Semplicemente”, “Svegliarsi la mattina” e “Sei Parte di me”, Zero Assoluto ha lasciato un'impronta indelebile nella musica italiana. Questo è il primo anno in cui il Comune coordina l'organizzazione dell'evento, confermando la scelta di artisti di alto livello per il Capodanno dopo il successo dell'anno precedente.

L'obiettivo dell'amministrazione è rendere Tortolì sempre più attrattiva anche al di fuori della stagione turistica principale, contribuendo così a consolidare la città come meta turistica tutto l'anno. Eventi come questo non solo promuovono il territorio, ma portano benefici all'economia locale, stimolando il commercio. Tortolì è uno dei 17 comuni selezionati per partecipare al bando regionale per i grandi eventi di Capodanno, con la speranza di ottenere un importante contributo finanziario.

Zero Assoluto, formato da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, ha avuto una carriera ricca di successi sin dai primi anni Duemila. Dopo aver conquistato il pubblico con hit come “Mezz'ora” e “Semplicemente”, il duo ha continuato a brillare con la loro musica coinvolgente. Con album di successo e collaborazioni prestigiose, come quella con Nelly Furtado, Zero Assoluto si è guadagnato un posto di rilievo nella scena musicale italiana. Dopo un periodo di pausa, Zero Assoluto è tornato alla ribalta nel 2020 con nuovi singoli e nel corso degli anni ha continuato a produrre musica di qualità, dimostrando la loro costante evoluzione artistica. I fan possono aspettarsi un'esperienza straordinaria durante il concerto speciale che terranno al Forum di Milano il prossimo 1 marzo 2025.