Sarà lo storico batterista dei Police, Stewart Copeland, il protagonista del Capodanno di Cagliari. La decisione sarà ufficializzata domani mattina in una conferenza stampa da Comune e Regione (co-finanziatore del concerto). Ma, salvo sorprese, il musicista che insieme a Sting e Andy Summers ha segnato la storia del rock sarà sul palco davanti alla statua di Carlo Felice la notte di San Silvestro.

Niente da fare per le altre proposte presentate al Comune di Cagliari: tra questa anche La rappresentante di lista. Domani sarà anche reso noto l'intero programma dei festeggiamenti: spettacoli anche prima e dopo Capodanno. E, la notte del 31, anche artisti sardi nelle altre piazze da Castello a Villanova.

Il nome di Copeland era circolato anche per gli show della scorsa estate a Cagliari, ma alla fine non se ne era fatto più niente. Occasione solo rimandata: Cagliari - salvo imprevisti - saluterà il 2024 con la musica di Copeland e pezzi rivisitati dei Police: non mancheranno brani immortali come Every Breath You Take, Don't stand so close, Message in a bottle ed Every little thing she does magic.