Il numero delle domande di partecipazione al bando per i grandi eventi del Capodanno 2025 inviate all'assessorato del turismo, artigianato e commercio è di 17. Cinque città, Alghero, Cagliari, Castelsardo, Olbia e Sassari, hanno presentato richiesta per i grandi eventi di fascia A. Questi eventi prevedono la preparazione di un piano di sicurezza per oltre 10 mila persone e mirano a ottenere un contributo di 250 mila euro.

D'altra parte, dodici comuni (Assemini, Bosa, Carbonia, Decimomannu, Desulo, Dorgali, Golfo Aranci, Iglesias, Nuoro, Sant'Antioco, Tortolì e Villamassargia) hanno avanzato richieste di finanziamento per gli eventi di fascia B. Questi eventi richiedono piani di sicurezza per più di 3 mila partecipanti e finanziamenti pari a centomila euro.

Il bando non si limita agli spettacoli dal vivo del Capodanno nelle giornate del 31 dicembre e dell'1 gennaio, ma include anche la possibilità di finanziare eventi collaterali a partire dal 23 dicembre.

L'assessore Franco Cuccureddu ha sottolineato che una parte significativa del finanziamento regionale dovrà essere destinata alle attività di promozione e comunicazione, affiancate da una campagna promozionale su canali nazionali gestita direttamente dall'Assessorato. Questo per far percepire la Sardegna come una destinazione vivace e attraente in tutte le stagioni, specialmente durante eventi come il Capodanno, che spingono maggiormente le persone a viaggiare.

Nei prossimi giorni, gli uffici dell'assessorato regionale del turismo stileranno la graduatoria delle domande presentate, con l'aspettativa che tutti i Comuni partecipanti al bando possano ricevere il finanziamento previsto.