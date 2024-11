La Sardegna è una delle mete più consigliate per trascorrere il Capodanno 2025 e festeggiare nel migliore dei modi l’arrivo del nuovo anno.

Capodanno a Olbia

I Pinguini Tattici Nucleari saranno i protagonisti del Capodanno 2025 a Olbia. Il concerto inizierà alle 22:30 del 31 dicembre 2024 nel suggestivo scenario del Molo Brin. “Sulla scorta degli ottimi risultati degli anni passati, continuiamo a festeggiare la notte di San Silvestro con artisti di prim’ordine: protagonisti assoluti del Capodanno olbiese saranno i Pinguini Tattici Nucleari”, le parole del sindaco Settimo Nizzi.

“Dopo il record di presenze registrato lo scorso agosto durante il Red Valley Festival, chiudiamo il 2024 in bellezza con i Pinguini Tattici Nucleari – sottolinea l’assessore Marco Balata -, garantendo uno spettacolo accessibile e aperto a tutti. Subito dopo il concerto, il brindisi per l’arrivo del nuovo anno e l’immancabile e atteso appuntamento dei fuochi d’artificio”. Tutti i dettagli

Capodanno a Cagliari

Il Capodanno a Cagliari sarà diviso con palchi in quattro piazze, Yenne, San Giacomo, Garibaldi e Bastione Santa Croce e via Roma off limits a causa dei lavori di riqualificazione. Il clou sarà davanti alla statua di Carlo Felice con un'artista di fama nazionale o internazionale che negli ultimi cinque anni si sia esibito almeno in uno stadio con 15mila presenze. Artisti sardi sugli altri palchi. Il budget è di circa 300mila euro più 60mila per la promozione. Tutti i dettagli

Capodanno ad Alghero

Saranno i Negramaro i protagonisti del Cap d'Any 2024-2025, che dopo lo straordinario successo degli anni passati riconferma un mese intero di eventi e musica, e ripropone il grande palco sul porto turistico in Piazzale della Pace. Il brindisi per la notte più lunga dell'anno sarà con Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea De Rocco (campionatore) e Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, programming, editing). La band ripercorrerà nell'atteso live di Alghero le tappe musicali che lo hanno reso celebre al grande pubblico. Il programma completo degli eventi, che racchiude un mese ricco di spettacoli e manifestazioni, sarà presentato ufficialmente dall'Amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero nelle prossime settimane.

Capodanno a Iglesias

Saranno Le Vibrazioni gli ospiti del Capodanno a Iglesias. La storica band pop-rock milanese è stata scelta per allietare l'ultima nottata dell'anno nell'importante centro dell'Iglesiente. Ma non saranno gli unici artisti, come anticipato sui social dal sindaco Mauro Usai: "Oggi sveliamo i primi", ha comunicato riferendosi al gruppo che, fra gli altri, conta un batterista di origini sarde, Alessandro Deidda.

Sassari e Castelsardo

Ancora nessun nome filtra per il caratteristico borgo del Nord Sardegna, che porta con sé un'importante tradizione di San Silvestro, e che senz'altro proverà a piazzare il "colpo" per chiudere l'anno nel migliore dei modi.

E Sassari? Ancora incertezza per il capoluogo turritano, che negli anni ha alternato buone chiamate a operazioni più modeste: l'anno scorso la sorpresa con il duo composto da Nek e Renga. Quest'anno, chissà.

I big dello scorso anno e i numeri registrati

Sei palchi vennero allestiti in altrettante città dell'Isola per ospitare otto grandi artisti della musica italiana. Alla Fiera di Cagliari non meno di 22mila persone assistettero al concerto di inizio anno di Marco Mengoni che salì sul palco poco dopo la mezzanotte.

Ad Alghero circa 50mila persone ballarono al porto turistico con il rock made in Italy di Ligabue per il Cap D'Any 2024, a Olbia circa 40mila persone al molo Brin per il doppio concerto di Zucchero e Salmo.

Quasi 14mila persone in piazza d'Italia a Sassari per la performance del duo Renga e Nek, a Castelsardo migliaia in piazza per Mahmmod e a Nuoro (la Questura aveva stimato circa 3mila persone) per Noemi.