L'attesa per l'edizione numero ventotto del Cap d'Any de l'Alguer è palpabile, con i Negramaro pronti a illuminare la notte di Capodanno. La band, composta da Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea De Rocco e Andrea Mariano, si esibirà ad Alghero in un concerto che promette emozioni e grandi successi. Il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, sottolinea l'importanza di questo evento di altissimo livello, che chiuderà un mese ricco di eventi nella Riviera del Corallo.

Con una carriera lunga oltre vent'anni e numerosi successi all'attivo, i Negramaro hanno conquistato il cuore del pubblico italiano con brani iconici come "Estate", "L'immenso" e la celebre cover di "Meraviglioso". Il nuovo singolo "Marziani", estratto dall'album "Free love" in uscita il prossimo novembre, ha già riscosso un grande successo durante una recente esibizione a X-Factor su Sky.Nati e cresciuti a Lecce, i Negramaro hanno saputo imporsi nel panorama musicale italiano grazie alla loro potenza sonora e alle emozionanti performance dal vivo. Nel corso degli anni, hanno collezionato successi e riconoscimenti, diventando una delle band più amate e apprezzate nel panorama musicale italiano.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo e l'annuncio del tour Negramaro Palasport 2025, la band si prepara a regalare al pubblico di Alghero una serata indimenticabile per accogliere il nuovo anno. Il sindaco Raimondo Cacciotto e l'assessora al Turismo Ornella Piras esprimono entusiasmo per il ritorno dei Negramaro ad Alghero e per l'opportunità di festeggiare insieme in occasione del Capodanno.Il concerto del 31 dicembre, organizzato dal Comune e dalla Fondazione Alghero in collaborazione con la Shining Production, si terrà nel suggestivo scenario del Piazzale della Pace e avrà ingresso gratuito, promettendo emozioni e divertimento per tutti i presenti.