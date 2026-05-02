A Cagliari sono aperte le iscrizioni a un corso base di spagnolo rivolto a chi desidera avvicinarsi alla lingua partendo da zero. Il percorso, della durata complessiva di 20 ore, è organizzato dalle ACLI provinciali e punta a offrire un apprendimento graduale e accessibile anche a chi non ha alcuna esperienza.

Simile all’italiano nella struttura e nel suono, lo spagnolo è considerato una delle lingue più semplici da apprendere per i parlanti italiani. Proprio per questo rappresenta un primo passo ideale per chi vuole iniziare lo studio di una lingua straniera, con applicazioni utili sia nella vita quotidiana sia in ambito lavorativo.

Il corso è pensato per principianti e mira a fornire le basi per comprendere e comunicare in contesti comuni, ampliando competenze e opportunità personali e professionali. Lo spagnolo, infatti, è parlato in numerosi Paesi ed è sempre più richiesto anche nelle relazioni internazionali.

Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il mercoledì, dalle 15 alle 17, nella sede delle ACLI provinciali di Cagliari, in viale Marconi 4. L’iniziativa rientra nelle attività promosse dall’associazione per favorire formazione, partecipazione e crescita culturale sul territorio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3371104992 oppure scrivere all’indirizzo acliprovincialicagliari@gmail.com .