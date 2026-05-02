"Salva vite: igienizza le mani". Anche nel 2026 l’Ospedale San Francesco di Nuoro aderisce alla Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con un’iniziativa rivolta sia agli operatori sanitari sia alla cittadinanza.

L’obiettivo è ribadire l’importanza di un gesto semplice ma fondamentale: la corretta igiene delle mani, uno degli strumenti più efficaci per prevenire infezioni e limitare la diffusione di agenti patogeni.

L’appuntamento è fissato per martedì 5 maggio, dalle 10 alle 13, nella hall dell’ospedale. Per l’occasione sarà allestito uno spazio didattico aperto a grandi e piccoli, dove sarà possibile assistere a dimostrazioni pratiche grazie all’utilizzo di un gel con fluoresceina. Attraverso una luce ultravioletta, i partecipanti potranno verificare in modo immediato l’efficacia del lavaggio delle mani.

Protagonisti dell’iniziativa anche i bambini dell’asilo aziendale e gli alunni della classe quinta della scuola primaria Biscollai, coinvolti nelle settimane precedenti in attività educative sul tema. I loro disegni ed elaborati saranno esposti in una bacheca nella hall, valorizzando il loro ruolo nella diffusione di buone pratiche.

L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione portate avanti dalla Direzione medica del presidio, con l’obiettivo di promuovere prevenzione, consapevolezza e comportamenti corretti a tutela della salute collettiva.