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"Da oggi il Governo che ho l'onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana". Con un messaggio pubblicato su Instagram, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sottolinea il traguardo raggiunto dall’esecutivo, ponendo però l’accento più sulla responsabilità che sulla celebrazione.
"Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani", scrive la premier, che ringrazia chi continua a sostenere l’azione del governo e a credere nel lavoro portato avanti. Nel post emerge la volontà di proseguire lungo la linea intrapresa finora, mantenendo fede agli impegni assunti.
"Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno", aggiunge Meloni, ribadendo l’importanza del consenso ricevuto. L’obiettivo, spiega, è quello di andare avanti "con determinazione per completare il percorso avviato", nel rispetto del mandato conferito dagli elettori.
"Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l'interesse nazionale", conclude la presidente del Consiglio, indicando la direzione politica che intende mantenere nei prossimi mesi.