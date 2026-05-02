Un pomeriggio tra le vie di Castello e una cena vista mare: Kylian Mbappé ha scelto Cagliari per una breve pausa di relax insieme alla fidanzata, l’attrice spagnola Ester Expósito. La presenza del fuoriclasse del Real Madrid, tra i giocatori più seguiti al mondo, non è passata inosservata, attirando curiosi e tifosi nel cuore della città.

Arrivato nel capoluogo sardo anche per recuperare da alcuni problemi muscolari, il campione francese si è concesso qualche ora lontano dai riflettori. La coppia è stata avvistata inizialmente in un locale del quartiere Castello, dove ha fatto un aperitivo tra turisti e residenti. In molti, almeno all’inizio, hanno pensato a un sosia.

In serata Mbappé e la compagna si sono spostati in un ristorante sul mare per una cena riservata, a base di pesce e vino locale. Nonostante il clima intimo, il calciatore ha trovato il tempo per concedere qualche foto e salutare con disponibilità i presenti.

Sui social, dove lui conta oltre 131 milioni di follower e lei circa 24 milioni, le immagini della giornata hanno rapidamente fatto il giro del web. Tra ironia ed entusiasmo, non sono mancati i commenti dei tifosi che hanno scherzato su un possibile futuro in rossoblù.

Cagliari, per qualche ora, si è ritrovata al centro dell’attenzione internazionale.