Due escursionisti sulle falesie di Masua sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Portoscuso. Uno dei due scalatori, colto da un improvviso problema di salute, si è fermato: non era più in grado di risalire lungo la parete.

È stata dirottata sul posto l’unità navale M/V Cp 707, nel frattempo impegnata nelle immediate vicinanze in attività di polizia marittima. La motovedetta è stata mantenuta alla minima distanza utile dalla parete rocciosa, consentendo al all'equipaggio di far calare i due giovani a bordo con le corde d'arrampicata. Uno dei due scalatori è apparso da subito visibilmente provato, anche a causa del dolore legato alle proprie condizioni fisiche.

Nel frattempo, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Portoscuso aveva allertato il 118, che ha inviato tempestivamente un'autoambulanza con personale sanitario in direzione del porto di Buggerru. Qui, una volta completato il trasbordo in banchina da parte dell'equipaggio della motovedetta CP 707, i due giovani sono stati presi in cura dai sanitari.