Due ospiti del centro Ahora di Arzana, struttura protetta per pazienti fragili, sono stati ricoverati in ospedale dopo l’incendio divampato ieri pomeriggio nelle campagne tra Arzana ed Elini, in Ogliastra. A riferirlo è il sindaco di Arzana Angelo Stochino. I due, trasferiti insieme agli altri pazienti all’hotel Villa Selene per allontanarli dalla zona minacciata dalle fiamme, avrebbero accusato malesseri forse legati al fumo respirato. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

In totale erano state evacuate 30 persone, tra ospiti e operatori della struttura. Gli altri pazienti restano temporaneamente in albergo, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per rientrare al centro.

L’incendio ha interessato un’area stimata tra i 150 e i 200 ettari e ha minacciato anche i centri abitati. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte, con oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Nuoro, impegnati a proteggere case e ovili. In azione anche tre Canadair della flotta nazionale e gli elicotteri del Corpo Forestale.

"La paura più grande - racconta il sindaco di Arzana Angelo Stochino - è stata dall'una alle 5:30: purtroppo non c'era né Protezione Civile né Forestas (gli aerei e gli elicotteri non volano di notte) e quindi gli interventi sono stati caricati sui Vigili del Fuoco e sui volontari della Protezione Civile di Arzana e di Gairo. Ci siamo ritrovati da soli a fronteggiare dei muri di fuoco che si spingevano verso il paese. Alle 6 sono intervenute le squadre di Forestas a bonificare, si è vista un po' di luce".

Danneggiata una segheria, con perdite stimate dal sindaco in 700-800 mila euro, oltre a una stalla, un deposito, fienili, scorte e attrezzature comunali. Anche Elini fa i conti con i danni e ringrazia le forze impegnate nell’emergenza.