Drammatico incidente stradale con un uomo di 65 anni che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Alla guida della vettura c'era un uomo di 93 anni. La tragedia è avvenuta a Taranto.

L'impatto con il pedone, che si trovava al centro della carreggiata, è stato violentissimo e ha provocato al 65enne gravissimi traumi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica e tre ambulanze che hanno prestato le prime cure per poi trasferire d'urgenza la vittima in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Nonostante il disperato tentativo dei medici del nosocomio, il quadro clinico del paziente è rapidamente peggiorato fino al decesso avvenuto poche ore dopo il ricovero.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.