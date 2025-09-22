Una vasta coltivazione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri in località Tiria, a Oristano. Si tratta della terza maxi piantagione rinvenuta nell’Oristanese in appena venti giorni.

L’operazione, denominata Sirio, è scattata lo scorso venerdì e ha visto impegnati i militari della Compagnia di Oristano insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. Dopo una serie di appostamenti e grazie all’uso di sofisticate apparecchiature, i carabinieri avrebbero individuato le oltre 4.000 piante, alcune alte fino a 1,70 metri, curate e irrigate tramite un impianto a goccia alimentato da una cisterna da 1.000 litri con autoclave.

Quattro uomini di Oristano, già noti alle forze dell’ordine – un 56enne, un 53enne, un 48enne e un 35enne – sono stati bloccati mentre, secondo quanto riferito, lavoravano all’interno della coltivazione. Le piante, inviate al RIS di Cagliari per le analisi, avrebbero mostrato un contenuto di THC superiore ai limiti previsti dalla normativa. I quattro arrestati sono stati posti ai domiciliari, mentre le indagini proseguono per identificare eventuali ulteriori responsabili e collegamenti legati alla filiera della droga.