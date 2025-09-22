"Io spero che il nostro governo abbia il coraggio, in questo momento, di capire quello che sta succedendo e di chiamare le cose col loro nome. A Gaza c'è un genocidio".

Sono le parole della presidente della Reagione Alessandra Todde, a margine del tavolo sul trasporto pubblico urbano dell'area vasta cagliaritana. La governatrice, parlando dei cortei organizzati in tutto il Paese, ha così commentato: "È un segnale importante. Credo che sia importante che la nostra isola, come tante altre realtà, tiri su la testa e dica che noi stiamo vivendo una situazione non più sostenibile".

"Ieri - ha concluso - ho appreso con piacere che Paesi come la Gran Bretagna, il Canada e l'Australia hanno riconosciuto la Palestina".