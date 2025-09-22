Si era recato a controllare un terreno che non visitava da tempo e ha trovato il capanno degli attrezzi chiuso con un lucchetto. Insospettito, ha chiamato i carabinieri. Così, a Villacidro, in località Funtana Stadi, è emersa una piantagione illegale di marijuana.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro che, rimosso il lucchetto, avrebbero scoperto l’interno trasformato in un laboratorio per la lavorazione della droga. Appese a lunghi fili, secondo quanto riferito, c’erano 400 piante in fase di essiccazione, mentre in quattro grandi sacchi erano conservati 20 chili di marijuana già pronta.

L’intera area è stata posta sotto sequestro. Sono ora in corso le indagini per individuare i responsabili della coltivazione e dello stoccaggio della sostanza stupefacente.