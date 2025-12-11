Il Menhir Museum – Museo della Statuaria Preistorica della Sardegna, in collaborazione con il Comune di Laconi, celebra 29 anni di attività con l’incontro “Quando la pietra parla – 29 anni di racconti al Menhir Museum”, in programma venerdì 12 dicembre alle 10 al Cineteatro Fabrizio De André.

La mattinata sarà dedicata alla presentazione degli sviluppi scientifici, culturali e divulgativi più recenti di una realtà oggi riconosciuta come tra le più importanti a livello regionale nello studio della statuaria preistorica sarda.

Nel corso dell’evento verrà svelato anche un nuovo reperto destinato alla collezione permanente: una punta di freccia in cristallo di rocca, rinvenuta nel territorio di Villa Sant’Antonio. Un manufatto di grande raffinatezza tecnica e dal forte valore simbolico, che arricchisce ulteriormente il racconto delle culture preistoriche dell’Isola.

Negli ultimi anni il Menhir Museum ha consolidato il proprio ruolo non solo come istituzione scientifica, ma anche come polo culturale e turistico di riferimento per Laconi e l’intera Sardegna interna. Il dialogo costante con scuole, università, enti di ricerca e musei italiani ed europei ha contribuito a una crescita continua, trasformandolo in un punto di incontro per visitatori, studiosi e comunità locali.

Il Museo si inserisce in un territorio ricco di identità e patrimonio: dal Parco Aymerich ai luoghi legati a Sant’Ignazio da Laconi, passando per la valorizzazione del tartufo locale, il Cavallino del Sarcidano e una rete di progettualità culturali, ambientali e comunitarie che negli anni hanno reso Laconi uno dei centri più dinamici dell’interno sardo.

"Ventinue anni e non sentirli – commenta il direttore del museo, Giorgio Murru –. Oggi il Menhir Museum è una realtà riconosciuta a livello internazionale, un punto di riferimento mediterraneo per lo studio della Preistoria e, in particolare, della statuaria preistorica, ambito in cui la Sardegna, fin dalle origini dell’età del Rame, offre esempi straordinari per dimensioni e qualità espressiva".

"Il Menhir Museum è molto più di un luogo espositivo: è uno dei cuori culturali della nostra comunità. Questo anniversario è l’occasione per ribadire l’impegno del Comune nel sostenerlo e valorizzare un patrimonio che appartiene non solo a Laconi, ma a tutta la Sardegna", sottolinea il sindaco Salvatore Argiolas.