Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 10 di questa mattina sulla SS131, al chilometro 115, in prossimità del bivio per Santa Cristina, nel territorio di Paulilatino.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Ford Ecosport, che viaggiava in direzione Cagliari, si è ribaltata finendo nella cunetta a margine della carreggiata.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, che ha dovuto utilizzare le attrezzature da taglio per estrarre i due occupanti del veicolo, rimasti feriti, e affidarli alle cure del personale sanitario.

Uno dei feriti è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro, mentre l’altro è stato condotto all’ospedale San Martino di Oristano. Entrambi sono stati classificati in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza.