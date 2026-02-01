Un’operazione mirata dei Arma dei Carabinieri ha portato nella serata di ieri all’arresto di un uomo di 64 anni a Quartu Sant'Elena, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è il risultato di un’attività investigativa sviluppata nel tempo dai militari della stazione cittadina, che attraverso il controllo quotidiano del territorio e una serie di riscontri raccolti sul campo avevano individuato movimenti sospetti legati a un presunto giro di droga in alcune zone del centro.

Dopo servizi discreti di osservazione e monitoraggio, i carabinieri hanno deciso di procedere con un controllo e una perquisizione, che avrebbero confermato i sospetti: l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e di 355 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. Conclusi gli accertamenti di rito, il 64enne — già noto alle forze dell’ordine — è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

L’operazione rientra nell’azione costante di presidio del territorio portata avanti dall’Arma per contrastare la criminalità diffusa e rafforzare la sicurezza nelle comunità locali.