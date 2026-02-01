Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattina nell’agro di Aidomaggiore, lungo una strada di penetrazione agraria del territorio comunale.

L’allarme è scattato intorno alle 7:30, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per un veicolo coinvolto nel sinistro. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Abbasanta.

I vigili del fuoco hanno prestato immediatamente il primo soccorso alla persona ferita, applicando le tecniche di primo soccorso sanitario prima di affidarla al personale del servizio di emergenza. Contestualmente sono state effettuate le operazioni di messa in sicurezza dell’area e del mezzo coinvolto nell’incidente.

La vittima è stata successivamente trasportata in ospedale in codice giallo. Restano ancora da accertare le cause che hanno portato al sinistro, su cui sono in corso gli opportuni approfondimenti.