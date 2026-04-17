L'Inter, pur non facendo una partita memorabile, batte il Cagliari col freno a mano tirato per 3-0 e viaggia sempre più verso lo scudetto; a San Siro non c'è mai stata storia, nonostante un buon avvio dei rossoblù, che si sono però in spenti praticamente subito. A nulla sono serviti ben 9 corner (contro 4 dell'Inter) dei ragazzi di Pisacane, troppo deboli in fase offensiva.

L'hanno decisa due gol, a inizio ripresa, di Dumfries e dell'ex Barella, che hanno indirizzato il match, chiuso nel finale da Zielinski, col Cagliari che aveva tutto sommato tenuto bene il campo nella prima frazione di gioco, salvo poi naufragare troppo facilmente nel secondo tempo. Forse il migliore dei sardi è stato Palestra, autore di un paio di sgroppate delle sue, troppo poco però per impensierire la porta difesa da Martinez. E se nei primi 15-20 minuti di partita il Cagliari è riuscito a ripartire discretamente, successivamente non l'ha praticamente mai più fatto.

Ora i ragazzi di Pisacane hanno di fronte una decina di giorni di allenamenti prima del prossimo impegno casalingo contro l'Atalanta di lunedì 27 aprile; in quel momento la classifica sarà molto più chiara di stasera per quanto riguarda la lotta salvezza.