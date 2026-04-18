Un incubo fatto di minacce di morte, atti vandalici e la brutale uccisione dei propri animali domestici. È la realtà vissuta per mesi da una donna di Padru, vittima dei comportamenti persecutori di un vicino di casa. La vicenda si è conclusa nel pomeriggio di ieri, quando i Carabinieri hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Sassari.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sassari, hanno svelato un quadro inquietante. L’uomo è ritenuto presunto responsabile di una serie di condotte vessatorie che hanno costretto la donna a cambiare radicalmente le proprie abitudini per paura della propria incolumità.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'indagato non si limitava alle minacce verbali. Avrebbe ripetutamente sporcato il terrazzo della vittima gettando olio, sterpaglie e persino pezzi di vetro sporchi di feci. Inoltre, in un’occasione avrebbe esploso diversi colpi con un’arma ad aria compressa verso la veranda della vicina, danneggiando anche l'impianto di condizionamento.

L’aspetto più cruento dell’inchiesta riguarda però la sorte degli animali della vittima. L'uomo avrebbe infatti causato la morte di almeno tre gatti della donna somministrando loro sostanze velenose. Un atto di crudeltà che ha ulteriormente aggravato il quadro accusatorio a suo carico. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato nel carcere di Bancali.