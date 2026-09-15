Una persona ultrasettantenne, con altre patologie pregresse, è morta ieri, lunedì 14 settembre 2026, all'ospedale San Martino di Oristano a causa del virus della Febbre del Nilo occidentale. Questo decesso porta a quattro il numero totale delle vittime del virus West Nile nella provincia di Oristano nel 2026, con un totale di ventisette casi confermati.

Secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 9 settembre, l'Oristanese si trova tra le 79 province italiane dove il virus è attivo, insieme ad altre 18 Regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Sicilia e Sardegna.

"Ricordiamo ancora una volta le misure di prevenzione e protezione dal virus: evitare i ristagni d'acqua, schermare le finestre con zanzariere, utilizzare spray repellenti quando si è all'aperto, in particolare all'imbrunire, quando sono più attive le zanzare, insetti che veicolano il virus - dice la direttrice del dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria Maria Valentina Marras -. "Continuiamo a proteggerci e a proteggere in particolare le persone anziane e fragili. Non smettiamo di adottare scrupolosamente le precauzioni per difenderci dalle punture di zanzara".