Il Policlinico Duilio Casula ospiterà due giornate di screening mirate alla prevenzione e alla rilevazione precoce dei tumori della testa e del collo. Il professor Filippo Carta, a capo del reparto di Otorinolaringoiatria, guiderà gli specialisti durante le visite gratuite che si terranno martedì 22 e giovedì 24 settembre, dalle 14.30 alle 19, negli ambulatori G26 e G27 della struttura ospedaliera. Per prenotare una visita, è necessario inviare un'e-mail a oncologiaorlaoucagliari@gmail.com.

La campagna di sensibilizzazione "Make Sense Campaign", promossa dall'European Head and Neck Society (EHNS) e sostenuta in Italia dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC), mira ad aumentare la consapevolezza riguardo alle malattie tumorali della testa e del collo e a mettere in evidenza l'importanza della diagnosi precoce.

Le visite di screening saranno condotte in collaborazione con gli specialisti dell'Oncologia e della Radioterapia dell'Ospedale Oncologico di Cagliari.