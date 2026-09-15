Per i prossimi giorni è previsto in Italia un cambiamento meteorologico con piogge e calo delle temperature. La perturbazione atlantica, secondo quanto comunicato da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, interesserà il Centro-Nord prima di spostarsi verso il Sud tra domani e giovedì.

"Oggi goderemo ancora delle condizioni di stabilità atmosferica garantite dall'anticiclone delle Azzorre - afferma - ma entro stasera si assisterà alla formazione di veloci acquazzoni tra Puglia, Basilicata, Campania meridionale, Calabria e Sicilia".

I fenomeni meteorologici saranno più frequenti e concentrati nelle regioni calabresi e siciliane, mentre al Centro-Nord il tempo rimarrà per lo più soleggiato con temperature 3-4°C superiori alla media stagionale.

Mercoledì pomeriggio si osserveranno segnali di instabilità con piogge e temporali locali sulle zone alpine e prealpine, che si estenderanno verso la Pianura Padana in serata. Nel Centro-Sud sono invece attese ampie schiarite, tranne che per qualche residuo rovescio tra Calabria e Sicilia.

Giovedì 17 settembre le precipitazioni coinvolgeranno l'intero Nord Italia, con maggiore intensità nel Triveneto, per poi estendersi a gran parte delle regioni centrali. Allo stesso tempo, le temperature massime subiranno una diminuzione di circa 5-7°C al Nord.

A partire da venerdì 18, un fronte perturbato interesserà il Sud portando condizioni instabili durante il fine settimana.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, martedì 15 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle zone interne durante le ore pomeridiane.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza.

Mari: generalmente poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 16 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle zone interne durante le ore pomeridiane.

Temperature: stazionarie in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi con moto ondoso in leggero aumento sul settore settentrionale dalla tarda serata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con possibili isolate precipitazioni deboli. Le temperature tenderanno ad un generale calo in entrabi i valori. I venti soffieranno deboli con componente occidentale in rinforzo. I mari saranno mossi, molto mossi sul settore occidentale.