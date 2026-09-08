Si aggrava il bilancio legato alla diffusione della Febbre del Nilo (West Nile virus) nell'Oristanese: salgono a 26 i contagi accertati tra la popolazione e si registra la terza vittima dall'inizio dell'emergenza.

L'ultima diagnosi per un ultrasettantenne, attualmente in osservazione presso il pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano.

Cresciuto anche il numero dei decessi, ora tre: un paziente ultrasettantenne è morto dopo oltre un mese di ricovero in ospedale.

Immediatamente sono state avviate dal dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano l'inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono da parte delle autorità competenti la disinfestazione dell'area di residenza della persona, che ha contratto il virus.

"Salgono ancora i contagi ed è arrivato, purtroppo, il terzo decesso - afferma la direttrice generale della Asl 5, Grazia Cattina -. Non smettiamo di seguire le uniche misure di prevenzione e di protezione contro la malattia. Ed è necessario che chi si prende cura di anziani e bambini, si accerti che entrambi attuino le stesse misure di protezione".