Musica, ironia, creatività e arte saranno le componenti principali della serata numero 23 di Pastorale del Turismo delle Diocesi di Lanusei e di Nuoro che chiama sul palco Elio insieme ai Tenores di Neoneli – la compagine sarda festeggia i 50 anni di una carriera che li ha portati a esibirsi in tutto il mondo – e con la partecipazione di Orlando ed Eliseo Mascia, per una serata che già nel titolo ne rivela il programma: “Voci, melodie e visioni”, in quello che è l’ultimo incontro d’autore del ricco calendario culturale estivo.

Mercoledì 9 settembre sarà dunque Anfiteatro live dove il cantautore, polistrumentista, comico e doppiatore milanese si racconterà, accompagnato dalle sonorità note e amate dei Tenores di Neoneli e dai suoni che incarnano la Sardegna e la sua anima musicale, tra launeddas e tamburello.

IL PROGRAMMA

A partire dalle 21, il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza sarà curato dalla comunità di Seui.

Alle 21:30, per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Giada Di Fonzo presenta il corto “Sogno a Lollove”: «A Lollove, piccolo paese medievale della Sardegna abitato da appena venti persone, i sogni non partono: restano. Un ragazzo torna nella casa dei nonni per trasformarla in un agriturismo e provare, con quel gesto, a ridare vita al paese.

Tra strade vuote, vento e silenzi, restaurare una casa diventa una sfida contro l’abbandono e un modo per riaprire, nel cuore di un luogo quasi scomparso, la possibilità di un futuro».

A seguire Voci, melodie e visioni, incontro d’autore con Elio e i Tenores di Neoneli e con la partecipazione dei musicisti Orlando ed Eliseo Mascia.

L’ingresso è, come sempre, libero. Chi non potrà essere presente avrà la possibilità di godersi la serata in diretta su Sardegna Live (sul nostro sito, www.sardegnalive.net , su YouTube e su Facebook).

La Pastorale del Turismo 2026

Nei 23 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), sono stati oltre 80 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra cinema, televisione e teatro, ambiente scientifico, mondo della comunicazione e dello spettacolo, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro arte e la loro fede, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi, per gli atteggiamenti di pace e di accoglienza.

Fa parte integrante della XII edizioni di Pastorale del Turismo la mostra fotografica di Pietro Basoccu – allestita presso l’Anfiteatro Caritas di Tortolì per l’intera durata della rassegna estiva diocesana – dal titolo A casa di Lola. Sulle tracce di Maria Lai, 36 stampe in bianco e nero di grandi dimensioni, accompagnate da un catalogo edito dalla Soter che si può acquistare durante le serate della Pastorale, e che raccontano per immagini la casa dove Maria Lai ha vissuto al rientro in Sardegna, lavorando alle tele cucite, ai libri scritti con ago e filo, alle ceramiche, ai telai policromi.

Nelle serate della kermesse diocesana, è stato inoltre possibile conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni curate da Vincenzo Ligios in apertura delle diverse serate.