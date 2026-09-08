Nuova ondata di sbarchi sulle coste del Sud Sardegna, dove nelle ultime ore sono approdati complessivamente 51 migranti, tra i quali si contano anche tre donne e otto minori.

Il primo e più consistente sbarco è avvenuto ieri pomeriggio a Sant'Antioco, nel Sulcis. Un barchino con a bordo 18 persone è stato intercettato al largo di Capo Sperone. I migranti, tra i quali due donne e cinque minori, sono stati trasferiti in porto a Sant'Antioco.

Poco dopo la Capitaneria ha intercettato sempre nell'area di Sant'Antioco un altro barchino con a bordo 12 persone. Gli altri sbarchi si sono registrati nel corso della serata lungo la spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi.

Tutti i migranti sono stati successivamente trasferiti nel Centro di accoglienza di Monastir.