Il dipartimento di Sanità e Prevenzione della Asl 5 di Oristano ha confermato la presenza di due nuovi casi di Febbre del Nilo, riguardanti pazienti ultrasettantenni di Cabras e Bauladu. Entrambi i pazienti sono attualmente ricoverati presso l'ospedale San Martino di Oristano.

Con questi ultimi casi, il numero totale di persone colpite dal virus del Nilo occidentale nella provincia di Oristano nel 2025 sale a 33, con due decessi confermati. Le autorità sanitarie hanno già avviato un'indagine epidemiologica e stanno circoscrivendo l'area di residenza dei pazienti infetti per consentire un'operazione di disinfestazione entro i 200 metri dalle loro abitazioni.

"Come di consueto, ricordiamo alle persone, in particolare a quelle fragili e anziane, che è importante proteggersi dalle punture di zanzara, vettore del virus - ribadisce la direttrice del dipartimento Maria Valentina Marras -. Evitare i ristagni d'acqua, dove proliferano le larve, è fondamentale: svuotare di frequente ciotole e abbeveratoi per animali, sottovasi, contenitori, piscine per bambini. Importante poi quando si è all'aperto, specie all'imbrunire, coprire il corpo, gambe e braccia, con abiti chiari, utilizzare spray repellenti e applicare zanzariere a porte e finestre per mettere al sicuro le proprie abitazioni".