Un boato terrificante ha svegliato di colpo un intero quartiere alla periferia di Terralba. Poco prima delle 8 di questa mattina, una violenta esplosione ha letteralmente sventrato una villetta a schiera in via Boccaccio. Il proprietario dell'abitazione, un uomo di 35 anni, è rimasto ferito in modo grave ed è ora ricoverato in rianimazione.

Lo scoppio è stato talmente potente da abbattere di netto due pareti perimetrali esterne dell'edificio, proiettando detriti in strada e spingendo decine di residenti, spaventati, a riversarsi sul marciapiede subito dopo la deflagrazione.

Immediato l'intervento dei soccorritori. L'uomo, che si trovava all'interno dell'appartamento al momento dello scoppio, è stato immediatamente preso in carico dal personale sanitario del 118 e dai Vigili del Fuoco. Il 35enne ha riportato gravi e profonde ustioni su varie parti del corpo. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto per stabilizzarlo, i medici hanno disposto il trasferimento d'urgenza: l'elicottero dell'Areus lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Sassari, dove è stato subito ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano critiche.

Sul posto al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, che hanno isolato l'intera area per ragioni di sicurezza. Restano ancora da chiarire con esattezza i motivi che hanno scatenato l’esplosione, anche se l'ipotesi più probabile resta quella di una fuga di gas.