Il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha partecipato nei giorni scorsi a Trieste alla cerimonia di intitolazione di uno squero del porto alla borgata di Fertilia, alla presenza del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dell’Assessore Michele Babuder.

Il primo cittadino ha preso parte all’iniziativa insieme all’Assessore Raniero Selva, che detiene la delega ai rapporti con i quartieri e con le borgate, al Presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, e una delegazione rappresentativa di diverse realtà associative della comunità di Fertilia composta da Mauro Manca, Mario Oggiano, Anna Sigurani e Giuseppe Bellu.

“L’intitolazione di uno squero di Trieste a Fertilia è un atto di memoria, di riconoscimento e di fratellanza che unisce idealmente due comunità legate da una storia comune e da un profondo sentimento di appartenenza” dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto. “Fertilia è stata per centinaia di famiglie giuliano-dalmate e istriane un porto sicuro in cui ricominciare, trasformando il dramma dell’esodo in una straordinaria esperienza di accoglienza e integrazione. Vedere oggi il nome di Fertilia affacciarsi sulle acque di Trieste significa rinsaldare un legame che attraversa il mare e il tempo e riaffermare il valore della memoria come terreno fertile su cui costruire pace, dialogo e futuro”.

La cerimonia ha rappresentato un momento di grande valore simbolico per la comunità di Fertilia e per l’intera città di Alghero, che custodisce con orgoglio la memoria dell’accoglienza riservata agli esuli giuliano-dalmati e istriani nel secondo dopoguerra. "L’iniziativa conferma e rafforza il legame profondo tra Trieste e la borgata di Fertilia, unite da una storia condivisa di sofferenza, dignità e rinascita, e dalla volontà di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria come fondamento di pace e convivenza" sottolinea il Comune algherese in una nota.