Ancora fuoco in Sardegna, dove il Corpo forestale sta in questo momento operando, con l'assistenza di un elicottero regionale proveniente dalla base operativa di Bosa, per combattere un incendio nei terreni del Comune di Suni, precisamente nella località di Sisolza.
A dirigere le operazioni di spegnimento in loco è il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla squadra del Corpo forestale di Bosa.
Inoltre, il Corpo forestale è impegnato con il supporto di due elicotteri regionali dalle basi operative di Anela e Farcana per estinguere un incendio nei terreni del Comune di Silanus, situato nella località Arzola Pruerosa.
Anche in questo caso, il D.O.S. responsabile della gestione delle operazioni di spegnimento fa parte della squadra del Corpo forestale di Bolotana.