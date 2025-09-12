Ha alle spalle una lunga lista di precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e droga, oltre a essere soggetto a restrizioni preventive, ed è per questo che nei confronti di un uomo marocchino, ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico, è stato emanato un decreto di allontanamento dalla Polizia di Stato di Oristano. L'uomo è stato trattenuto nel CPR di Macomer in vista del suo rimpatrio.

Inoltre durante un'operazione congiunta tra Ufficio Immigrazione, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Divisione Polizia Amministrativa - Squadra Amministrativa della Questura di Oristano insieme al personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Area Metropolitana di Cagliari-Oristano, è stata individuata la presenza di un operaio straniero senza regolare permesso di soggiorno in un'azienda agricola ad Arborea.

Dato che il lavoratore straniero non aveva un permesso di soggiorno e lavorava nell'azienda agricola senza un contratto regolare, l'Ispettorato del Lavoro ha multato il datore di lavoro per le violazioni riscontrate, mentre la Polizia di Stato lo ha denunciato per violazione dell'art. 22 comma 12 del Testo Unico Immigrazione che sanziona chi assume lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno. Il successo dell'operazione è stato ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra tutti i servizi coinvolti.

Continueranno in futuro i controlli straordinari del territorio organizzati dalla Polizia di Stato per individuare cittadini stranieri irregolari al fine di procedere con i rispettivi rimpatri.