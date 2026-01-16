Una mattinata carica di significato ha segnato il percorso di 149 allievi agenti della Polizia di Stato, che hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica presso la Scuola Allievi Agenti C.A.I.P. di Abbasanta, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio.

La cerimonia si è svolta in contemporanea in nove Scuole della Polizia di Stato distribuite sul territorio nazionale e ha coinvolto complessivamente 2.126 agenti in prova del 231° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Il cuore della cerimonia si è tenuto a Pescara, dove hanno giurato 183 agenti in prova del 231° Corso, insieme a 7 agenti tecnici in prova del 21° Corso di formazione per Allievi Agenti Tecnici della Polizia di Stato “Familiari vittime del dovere”.

Nel suo intervento, il prefetto Pisani ha sottolineato la solennità del giuramento, richiamando i neo agenti al dovere di difendere e far rispettare le libertà e i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Un impegno che dovrà orientare l’agire quotidiano di ciascun poliziotto, chiamato a custodire le leggi che rappresentano l’essenza di uno Stato democratico e a garantire la sicurezza dei cittadini e delle comunità.

Per tutti i giovani poliziotti a breve inizierà il tirocinio applicativo negli uffici di assegnazione situati in tutta Italia.