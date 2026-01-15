Durante la mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio, alle ore 10:30, presso il Centro Addestramento e Istruzione Professionale (C.A.I.P.) di Abbasanta, si è tenuta la consegna degli alamari ai 149 Agenti in prova del 231° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato.



Presenti al evento il questore di Oristano, Giovanni Marziano, il sindaco di Abbasanta, Patrizia Carta, il direttore del Centro, Denise Mutton, e il commissario Francesca Uroni del C.A.I.P., insieme ai familiari degli agenti e al personale del Centro.



Dopo l'alzabandiera e l'esecuzione dell'Inno nazionale, il direttore ha sottolineato il significato della cerimonia, affermando che la consegna degli alamari segna il passaggio da allievi ad agenti in prova, con l'incarico di seguire i valori della Polizia di Stato: legalità, servizio alla comunità, rispetto e fedeltà alle istituzioni.



Nel finale della cerimonia, i familiari hanno affiancato gli agenti per appuntare sugli alamari delle loro giacche, simboleggiando ancora di più l'orgoglio e l'appartenenza a questo momento speciale.



Per la prima volta, i familiari sono stati coinvolti nella cerimonia per scegliere chi avesse l'onore di appuntare gli alamari, evidenziando il supporto e il coinvolgimento che accompagnano il percorso di ogni agente.