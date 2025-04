Un 24enne di Villasimius si è visto revocare i domiciliari ed è stato portato nel carcere di Uta per maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, che hanno eseguito l’arresto, il provvedimento scaturisce dalle reiterate violazioni degli obblighi imposti. Il giovane era stato originariamente sottoposto ai domiciliari il 6 marzo scorso, in esecuzione della pena di due anni e quattro mesi di reclusione per condotte violente commesse, tra gennaio 2022 e marzo 2024, in ambito familiare. Tuttavia, già il 16 aprile scorso, a distanza di poche settimane dall’inizio della misura, era stato arrestato per la seconda volta dai carabinieri dei Villasimius a causa del perdurare delle violazioni.

Come riportato dai militari, la sua condotta pregressa risultava già compromessa da ulteriori episodi: il 28 febbraio scorso, a seguito di una querela sporta dalla madre e dal compagno di quest’ultima, i Carabinieri lo avevano denunciato per minacce e percosse nei confronti dei conviventi, avvenute il 19 febbraio per futili motivi.