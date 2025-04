Già ammonito verbalmente in passato dal questore di Sassari per atti di violenza in famiglia, un 58enne è stato arrestato ieri, giovedì 17 aprile, a Ozieri dai carabinieri della locale compagnia, con l'accusa di maltrattamenti contro i suoi anziani genitori.

Dopo, secondo le forze dell'ordine, l'ennesimo episodio di violenza, per il 58enne sono scattate le manette e oggi, venerdì 18 aprile, comparirà di fronte al giudice del Tribunale di Sassari per la convalida dell'arresto.