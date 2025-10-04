È stato sorpreso a violare il divieto di avvicinamento imposto dalla legge alla ex compagna che lo aveva accusato di violenza, minacce e tormenti continui, così un uomo con precedenti penali residente a Oristano è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura sono intervenuti in via Ricovero a Oristano dopo aver ricevuto l'allarme del braccialetto elettronico indossato dall'uomo, soggetto al divieto di avvicinamento entro 500 metri dalla persona offesa come misura cautelare. Il dispositivo ha segnalato alla centrale operativa della Questura che l'uomo si trovava vicino alla donna, mentre lei accompagnava i figli a scuola.

Gli agenti delle Volanti sono così intervenuti prontamente sul posto, hanno individuato e arrestato l'uomo, trovando nella sua auto numerosi oggetti adatti all'aggressione. Dopo l'arresto, l'uomo è stato portato in Questura e successivamente, su ordine dell'Autorità Giudiziaria, condotto a casa in stato di arresto in attesa del processo rapido presso la Procura di Oristano.