Un incendio ha completamente distrutto un chiosco in legno situato nel centrale viale Mediterraneo a Bosa Marina. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13 di oggi e, secondo una prima ipotesi, potrebbero essere state causate da un malfunzionamento elettrico.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Macomer e Cuglieri, con il supporto di un’autobotte inviata dalla centrale di Oristano. Al momento dell’incendio la struttura risultava chiusa.

Presenti anche i Carabinieri di Bosa, che hanno avviato gli accertamenti di rito.